«شنب» كمال أبو راية و«أذن» مجدي الجلاد.. «ريح المدام» يسخر من 6 نجوم في حلقة واحدة

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نجح مسلسل "ريح المدام"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي والفنان أكرم حسني، في خطف اهتمام الجمهور بمجرد عرض حلقاته الأولى، واستطاع أن يصبح في مقدمة الأعمال الكوميدية التي تعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وبالرغم من تحقيق المسلسل نسب مشاهدة عالية، إلا أنه لم يخلو من الانتقادات، وذلك لتضمنه بعض الإيحاءات والكلمات الخارجة، ما جعله يصنف للفئة العمرية ما فوق 12 عامًا.

وشهدت الحلقة العاشرة من المسلسل سخرية واسعة طالت عدد كبير من الفنانين، نرصد أبرزهم خلال التقرير التالي:

يحيي الفخراني وبيومي فؤاد

سخر أحمد فهمي من الفنان يحيى الفخراني وتحديدًا مسلسله الأخير "ونوس" قائلًا خلال الحلقة: "إننا نريد حرق العفريت مثلما فعل يحيى الفخراني في "كابتن ونوس"، وهو الأمر الذي دفع أكرم حسنى للسخرية من الفنان بيومي فؤاد قائلًا: "بيومى فؤاد حرق نفسه كممثل" في إشارة منه إلى كونه يظهر في الكثير من الأعمال.

وقال أكرم لـ أحمد فهمي : "يحيى الفخراني لم يقدم مسلسلًا بعنوان "كابتن ونوس" فكان المسلسل بعنوان "ونوس" بينما قدم بيومي فؤاد مسلسل "كابتن أنوش".

سيارة محمد رمضان

لم تقتصر السخرية على يحيى الفخراني وبيومي فؤاد، ولكن السخرية نالت سيارة الفنان محمد رمضان، والتي أثار بها جدلًا واسعًا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، واستعان فريق العمل بدوبلير لتجسيد شخصية محمد رمضان وهو يستقل سيارته الفارهة في شخصية "رفاعي الدسوقي"، ويدخل أحد محطات البنزين ليملأ سيارته ويقول له: "ثقه في الله فول".

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الإعلامي مجدي الجلاد

تضمنت أيضًا الحلقة السخرية من الإعلامي مجدي الجلاد، ففي أحد المشاهد، تغير شكل أحمد فهمي بسبب عفريت قامت زوجته بتحضيره له، وأضاف إلى وجهه أذن بارزة، ليسخر "فهمي" من الأذن بتشيبها بأذن الإعلامي مجدي الجلاد.

كمال أبو راية

طالت أيضًا السخرية الفنان كمال أبو راية، بعدما ذهب الثنائي فهمي وحسني لأحد الشيوخ للتخلص من "العفريت"، فاشترط عليهم احضار "شنب" الفنان "كمال أبو راية" كشرط للتخلص من "الجن" الذي يلازمه، وحينها ذهب "فهمي لـ "حلاق النجوم" ليعثر على "شنب" كمال أبو راية ويتساءل: "هو بيخلعه ولا بيحلقه؟".

الخليل كوميدي

اشترط عليهم نفس الشيخ أيضًا أن يأتوا له بنكتة مضحكة من الخليل كوميدي، وعندما جلس الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني مع الخليل كوميدي، عرض عليهم الأخير بعض النكات تسببت في إصابتهما بنزيف، نظرًا لكونها نكت غير مضحكة ومملة.