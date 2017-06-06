من أجل «كوتينيو».. برشلونة يسعى لمنح «نيمار» الجنسية الإسبانية

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أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة، يسعى لمنح لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، الجنسية الإسبانية من أجل الخروج من مأزق التعاقدات في المستقبل.

وذكرت صحيفة «ماركا»، أن الفريق الكتالوني سيقوم بعرض الفكرة على اللاعب، لمساعدة النادي في مسألة التعاقدات مع لاعبين لا يحملون جنسيات أوروبية، حيث يحق لكل ناد إسباني التعاقد مع ثلاثة لاعبين غير أوروبيين فقط، في الوقت الذي يعى فيه برشلونة، للتعاقد مع البرازيلي كوتينيو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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يستعد نيمار، للمشاركة مع منتخب بلاده في المباراة الودية أمام منتخب الأرجنتين، المقرر إقامتها يوم 9 يونيو الجاري.