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خالد جلال يكشف حقيقة هروب «ستانلي» من الزمالك

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خالد جلال يكشف حقيقة هروب «ستانلي» من الزمالك خالد جلال يكشف حقيقة هروب «ستانلي» من الزمالك

التحرير

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نفي خالد جلال، مدير الكرة بنادي ، ما تردد عن هروب النيجيري ستانلي، مهاجم الفريق المعار إليه من وادي دجلة، وسفره إلى دولة الإمارات، للأتفاق مع أحد الأندية.

وأضاف مدير الكرة بالزمالك، إن اللاعب حصل علي إذن من البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق ومنه، للسفر بعد لقاء اتحاد العاصمة الجزائري، لقضاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق في الامارات، مؤكدًا انه حصل على إذن للعودة يوم الخميس، وعدم التواجد في مران الغد وهو ما تم الموافقة عليه.

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وطالب جلال، وسائل الإعلام بتحري الدقة خصوصًا إن أي لاعب من حقه السفر طالما ملتزم بتعليمات الجهاز الفني، وخلال فترة الراحة.

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التحرير

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