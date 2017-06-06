شادي محمد لكوليبالي: «الهارب ليس له مكان بيننا»

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قال شادي محمد، أن الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم النادي الأهلي «الهارب»، لا يعرف قيمة النادي جيدًا، مشيرًا إلى أن من يهرب لا يكون له مكان داخل القلعة الحمراء مرة أخرى.

وأضاف «شادي»، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه على قناة «الأهلي»، «مش الهروب اللي هيعملك الفلوس، ولا الحوارات المزيفة اللي بتعملها هتديلك قيمة».

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وطالب مدافع الفريق الأحمر السابق، مسؤولو النادي، بعدم التعامل مجددًا مع أى وكيل له صلة بكوليبالي، خاصة أن السيرة الذاتية الخاصة به كانت تشير إلى أنه لا يحترم تعاقداته مع الأندية السابقة التي لعب لها، وكان يجب أن يكون هناك دراسة أكبر لها قبل التعاقد معه.