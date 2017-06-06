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محامي الأهلي: «كوليبالي» لم يشكو النادي حتى الآن.. وهؤلاء سبب هروبه

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محامي الأهلي: «كوليبالي» لم يشكو النادي حتى الآن.. وهؤلاء سبب هروبه محامي الأهلي: «كوليبالي» لم يشكو النادي حتى الآن.. وهؤلاء سبب هروبه

التحرير

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قال حلمي عبدالرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الأهلي «الهارب»، لم يُقدم أي شكاوى ضد النادي حتى الآن، مشيرًا إلى هناك من حرض اللاعب على الهروب من القلعة الحمراء.

وأضاف عبدالرازق في تصريحات صحفية: "هناك مؤامرة ضد الأهلي، أبطالها وكلاء لاعبين، قاموا باللعب في رأس كوليبالي من أجل السفر إلى لندن، بدون الحصول على إذن من إدارة النادي".

وتابع: "كوليبالي مُقيد مع الأهلي بجواز سفر إيطالي وسافر به، لأنه يحمل تأشيرات وأختام الوصول والمغادرة".

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وأردف: "كوليبالي لم يحصل على إذن السفر، وعقب وصوله للقاهرة مع البعثة من الكاميرون، غادر فجرًا".

واختتم: "مصير كوليبالي سيكون نفس مصير عصام الحضري وإبراهيم سعيد، والاتحاد الدولي يعتمد على الأوراق الرسمية، والأحاديث الآخرى لا تُغني ولا تسمن من جوع".

 

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