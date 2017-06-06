السيسي: القوات المسلحة صمام أمان لاستقرار البلاد

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أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية الوطن مما يتعرض له من تحديات مختلفة، مشيراً إلى أن قوة وتماسك الجيش المصري هما صمام أمان لاستقرار البلاد وأمنها.

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وشارك السيسي مساء اليوم، في الإفطار الذى أقامته القوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، بحضور الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، والمشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وقيادات القوات المسلحة والشرطة وكبار المسئولين فى الدولة.



وأثنى السيسي على الدور الذي قام به المشير محمد حسين طنطاوي، عند توليه مسئولية قيادة المجلس العسكرى فى فترة صعبة من تاريخ مصر، موضحاً أنه استطاع أن يتجاوز بمصر تلك المرحلة بكل ما أحاط بها من ظروف غير مسبوقة فى تاريخها.



وأعرب، خلال كلمته في حفل الإفطار، عن تقديره للجهود الحثيثة التي تقوم بها القوات المسلحة في تأمين مصر من الأخطار الداخلية والخارجية والتحديات الإقليمية التي تتعرض لها في الوقت الراهن.



وأوضح أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل فى القوات المسلحة للاستمرار فى تحديثها وتطويرها بشكل دوري وتوفير التدريب اللازم لأفرادها، مشيداً بحجم التجرد والأخلاقيات الرفيعة التي يتمتع بها أفراد هذه المؤسسة، ومساهمتها فى عملية التنمية والنهوض بأحوال البلاد.



وأكد، أن مصر ستظل تتذكر بكل تقدير واحترام جميع شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم فداءً لمصر، لافتاً إلى أنه لا يمكن تعويض أى أسرة فقدت شهيداً أو أي فرد من القوات المسلحة تعرض لإصابة خلال تأدية واجبه فى حماية الوطن.



وشدد على أهمية قيام جميع أجهزة الدولة بالاضطلاع بمهامها بكل وطنية وتجرد ومهنية حتى يُمكن تحقيق النهضة التنموية التي يتطلع إليها الشعب المصرى، معرباً عن ثقته فى قدرة شعب مصر العظيم على تخطى جميع التحديات القائمة.