أردوغان: تركيا ستستمر في تطوير العلاقات مع قطر

(مصراوي)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستستمر في تطوير العلاقات مع قطر، مضيفاً أن العقوبات لن تحل العقوبات الوضع.

وبحسب وكالة "الأناضول"، أضاف أردوغان: "هناك جهات تحاول تبرئة المنظمات الإرهابية بدلاً من اتخاذ مواقف صارمة تجاههم من خلال إطلاق أسماء مثل "الميليشيات" عليهم لأن تلك المنظمات تخدم سياساتهم في المنطقة وستدرك تلك الجهات خلال وقت قريب حجم الخطأ الذي ارتكبوه".

وحذر أردوغان واشنطن من عواقب دعم الأكراد فى سوريا، مضيفًا: "هنيئا لكم تعاونكم مع تنظيم "ب ي د" الإرهابي في سوريا، لكن تركيا سترد على أي تهديد يواجه أراضيها، وذلك حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية اليوم، أن أردوغان هاتف بهذا الصدد كلا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأضافت المصادر في حديث لوكالة "الأناضول"، أن الرئيس التركي بحث مع الزعماء أهمية السلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على ضرورة اتباع السبل الدبلوماسية والحوار لتخفيض التوتر الحالي بين قطر وبعض الدول العربية.