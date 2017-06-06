أخبار عاجلة

«النعناع والخميرة».. 7 وصفات طبيعية للتخلص من الروؤس السوداء -
8 الصبح - لعبة بدون كلام بين فريقي شيماء حافظ وشريف بركات .... شوف مين اللي كسب !!! -
التعليم: التخلص من نظام الثانوية العامة الحالي بحلول عام 2020 -
بالصور.. ريمون عزيز.. مواطن قبطي يقيم "فراشة" لأداء المسلمين التراويح -
اليوم.. إيطاليا تسعى للثأر من أوروجواي -
ديربي كاونتي يحسم أولى صفقاته في «البريميرليج» -
بالصور.. يوفنتوس يكشف عن قميصه للموسم الجديد -
وزير التنمية المحلية: إزالة 289 ألف حالة تعدي خلال المرحلة الأولى -
السعودية تؤكد التزامها بتوفير التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين -
السيسي: الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أردوغان: تركيا ستستمر في تطوير العلاقات مع قطر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أردوغان: تركيا ستستمر في تطوير العلاقات مع قطر

10:52 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

أردوغان: تركيا ستستمر في تطوير العلاقات مع قطر

(مصراوي)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستستمر في تطوير العلاقات مع قطر، مضيفاً أن العقوبات لن تحل العقوبات الوضع.

وبحسب وكالة "الأناضول"، أضاف أردوغان: "هناك جهات تحاول تبرئة المنظمات الإرهابية بدلاً من اتخاذ مواقف صارمة تجاههم من خلال إطلاق أسماء مثل "الميليشيات" عليهم لأن تلك المنظمات تخدم سياساتهم في المنطقة وستدرك تلك الجهات خلال وقت قريب حجم الخطأ الذي ارتكبوه".

وحذر أردوغان واشنطن من عواقب دعم الأكراد فى سوريا، مضيفًا: "هنيئا لكم تعاونكم مع تنظيم "ب ي د" الإرهابي في سوريا، لكن تركيا سترد على أي تهديد يواجه أراضيها، وذلك حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية اليوم، أن أردوغان هاتف بهذا الصدد كلا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأضافت المصادر في حديث لوكالة "الأناضول"، أن الرئيس التركي بحث مع الزعماء أهمية السلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على ضرورة اتباع السبل الدبلوماسية والحوار لتخفيض التوتر الحالي بين قطر وبعض الدول العربية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأردن يخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر ويلغي ترخيص قناة الجزيرة

    الأردن يخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر ويلغي ترخيص قناة الجزيرة

    أخبار
  • زيادة كبيرة في عدد الطائرات القطرية العابرة للمجال الجوي الصومالي

    زيادة كبيرة في عدد الطائرات القطرية العابرة للمجال الجوي الصومالي

    أخبار
  • وزير الخارجية السعودي: على قطر وقف دعم الإخوان وحماس

    وزير الخارجية السعودي: على قطر وقف دعم الإخوان وحماس

    أخبار
  • الجبير: على قطر تغيير سياستها والكف عن دعم التطرف

    الجبير: على قطر تغيير سياستها والكف عن دعم التطرف

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • انفراد| تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل

    انفراد| تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل "مجند مدينة نصر"أخبار

  • العثور على الطالب المختطف بدمياط في مدينة العاشر من رمضان

    العثور على الطالب المختطف بدمياط في مدينة العاشر من رمضانأخبار

  • مي كساب عن فرق السن بينها وبين زوجها

    مي كساب عن فرق السن بينها وبين زوجها "أوكا": "الناس بقت قليلة الأدبفنون

  • قطع العلاقات مع قطر.. كيف حدث ولماذا؟

    قطع العلاقات مع قطر.. كيف حدث ولماذا؟أخبار

  • أول تعليق من ترامب على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

    أول تعليق من على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطرأخبار

  • عندما احتضنت الجدة حفيدها في العقار المائل:

    عندما احتضنت الجدة حفيدها في العقار المائل: "سامحني بنموت ومش قادرةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - شوف تويتات "ترامب" على قطع العلاقات مع قطر .. ورد وزير الخارجية القطري عليه

8 الصبح - شوف تويتات "ترامب" على قطع العلاقات مع قطر .. ورد وزير الخارجية القطري عليه

رئيسة وزراء بريطانيا: زيارة ترامب يجب أن تمضي قدمًا رغم انتقاده لعمدة لندن

رئيسة وزراء بريطانيا: زيارة ترامب يجب أن تمضي قدمًا رغم انتقاده لعمدة لندن

ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب"

ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب"

أول تعليق من ترامب على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

أول تعليق من ترامب على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر