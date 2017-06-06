الأردن يخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر ويلغي ترخيص قناة الجزيرة
الأردن يخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر ويلغي ترخيص قناة الجزيرة
10:43 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
عمان - (أ ش أ)
أعلن الأردن، مساء اليوم الثلاثاء، تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة.
وأكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، اليوم، أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، والتقاء الدول العربية على السياسات التي تنهي أزمات منطقتنا العربية، وتجمع مساعيها على حماية الدولة الوطنية وبناء المستقبل الآمن المستنير لشعوبنا أولويات ستبقى المملكة تبذل أقصى جهودها لتحقيقها.
وقال المومني إنه وبعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وبين دولة قطر، قررت الحكومة الأردنية تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة.
وأكد المومني أن الحكومة الأردنية تأمل بتجاوز هذه المرحلة المؤسفة، وحل الأزمة على أرضية صلبة تضمن تعاون جميع الدول العربية على بناء المستقبل الأفضل لشعوبها.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
أردوغان: تركيا ستستمر في تطوير العلاقات مع قطر
-
زيادة كبيرة في عدد الطائرات القطرية العابرة للمجال الجوي الصومالي
-
وزير الخارجية السعودي: على قطر وقف دعم الإخوان وحماس
-
الجبير: على قطر تغيير سياستها والكف عن دعم التطرف
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
شاهد التصميم الداخلي لطائرة أمير قطر تميم بن حمد آل ثانيسيارات
-
الفايننشال تايمز: فدية بمليار دولار أججت الخلاف بين قطر ومنافسيهاأخبار
-
طلب غير متوقع من وفاء عامر لهاني رمزي بعد معرفتها بمقلب "هاني هز الجبل"فنون
-
وزير الخارجية القطرى: قطع العلاقات مع الدوحة لن يؤثر عليناأخبار
-
الخارجية القطرية: قطر ترفض "الوصاية" عليهاأخبار
-
وزير العدل الفرنسي: قطر لن تحصل مجددا على مزايا ضريبيةأخبار