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الأردن يخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر ويلغي ترخيص قناة الجزيرة

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مصراوي Masrawy

الأردن يخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر ويلغي ترخيص قناة الجزيرة

10:43 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

الأردن يخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر ويلغي ترخيص قناة الجزيرة

عمان - (أ ش أ)

أعلن الأردن، مساء اليوم الثلاثاء، تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة.

وأكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الأردنية الدكتور محمد المومني، اليوم، أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، والتقاء الدول العربية على السياسات التي تنهي أزمات منطقتنا العربية، وتجمع مساعيها على حماية الدولة الوطنية وبناء المستقبل الآمن المستنير لشعوبنا أولويات ستبقى المملكة تبذل أقصى جهودها لتحقيقها.

وقال المومني إنه وبعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين جمهورية العربية والمملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وبين دولة قطر، قررت الحكومة الأردنية تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة.

وأكد المومني أن الحكومة الأردنية تأمل بتجاوز هذه المرحلة المؤسفة، وحل الأزمة على أرضية صلبة تضمن تعاون جميع الدول العربية على بناء المستقبل الأفضل لشعوبها.

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