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الصحة: إصابة 8 مواطنين في حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الدائري

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مصراوي Masrawy

الصحة: إصابة 8 مواطنين في حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الدائري

10:52 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

الصحة: إصابة 8 مواطنين في حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الدائري

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة و السكان، اليوم الثلاثاء، إصابة 8 مواطنين في حادث انقلاب أتوبيس "ميني باص" بالطريق الدائري اتجاه التجمع الخامس.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب9 سيارات إسعاف مجهزة كانت في موقع الحادث خلال 6 دقائق فقط.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في بيان اليوم، إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات البنك الأهلي ، والجوى التخصصي.

ولفت مجاهد إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس والجسد، مؤكدا على توافر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية، وجميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

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