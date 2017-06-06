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الرئيس الفرنسي: مستعد لدعم كافة المبادرات من أجل تهدئة الأزمة في منطقة الخليج

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مصراوي Masrawy

الرئيس الفرنسي: مستعد لدعم كافة المبادرات من أجل تهدئة الأزمة في منطقة الخليج

10:01 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

الرئيس الفرنسي: مستعد لدعم كافة المبادرات من أجل تهدئة الأزمة في منطقة الخليج

باريس - (أ.ش.أ)

أبدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، استعداده لدعم كافة المبادرات من اجل تهدئة الأزمة في منطقة الخليج ، داعيا إلى الوحدة بين دول الخليج .

وأكد إيمانويل ماكرون -في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني- على أهمية الحفاظ على الاستقرار في المنطقة التي تشهد أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، مؤكدا استعداد فرنسا للتواصل مع كافة الاطراف المعنية لدعم التهدئة وفق لبيان للرئاسة الفرنسية.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية اعربت عن أملها في وقت سابق في انهاء التوترات في منطقة الخليج عبر الحوار و ذلك في الوقت الذي ترتبط فيه باريس بعلاقات طيبة لا سيما تجارية مع كل الدول المعنية.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية السعودي ردا على سؤال حول وساطة فرنسية محتملة عقب لقائه اليوم بباريس بنظيره الفرنسي جون ايف لودريان، ان المسألة تخص مجلس التعاون الخليجي، داعيا قطر إلى تغيير سياستها.

وقررت كل من و والإمارات و البحرين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لحماية "لأمنها الوطني" واحتجاجا على "تدخل" الدوحة في الشؤون الداخلية للدول.

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