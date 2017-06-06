مطالب برلمانية وطلبات إحاطة لعزل «وزير السياحة» وسحب الثقة منه

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شهد قطاع السياحة العديد من الاستقالات أبرزها استقالة كامل أبو علي ورئيس شعبة السياحة الدينية، إثر قرارات وزير السياحة. وذلك في الوقت الذي قررت فيه محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة لإلزام رئيس مجلس النواب لدعوة المجلس لسحب الثقة من يحيى راشد وزير السياحة، لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.

فيما سادت حالة من الغضب بين برلمانيين وسياسيين من الوزير، فبعد أن كان قطاع السياحة قطاعا حيويا يحقق لمصر أكثر من 14 مليار دولار، أصبح يعاني من حالة متردية؛ بسبب سوء إدارة الوزير وقيادات وزارته والقائمين على ملف التنشيط والترويج للسياحة، على حد قول النواب.

الفشل الذريع لوزير السياحة يتمثل في اختيار قيادات السياحة وعدم معرفتهم بالمشكلات التى تعوقها وعدم اهتمامهم بحل هذه المعوقات أو مساعدة العاملين فى مجال السياحة، وتدعيمهم بشكل يعود بالنفع على السياحة المصرية بشكل عام.

النائب عبد العزيز الصفتى، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، تقدم بصورة رسمية طلب إحاطة لوزير السياحة بخصوص قرارات وزارة السياحة المتخبطة التى أدت إلى تدهور شديد فى منظومة السياحة بشكل عام فى مصر وانخفاض عدد السياح الوافدين إلى مصر وفشل الوزارة فى احتواء عدد من الأزمات.

وأشار الصفتى، فى طلب الإحاطة، إلى أن سياسات وزارة السياحة الخاطئة كانت نتيجتها ضياع ملايين الدولارات وفرص العمل على القطاع السياحى والفندقى بأكمله، متسائلا عن دور شركة "جى دبليو تى" التى كلفت الخزانة المصرية حوالى 66 مليون دولار أمريكى وذلك بحجة امتلاكها 111 مكتبا حول العالم، وحوالي 160 ألف موظف للعمل فى الترويج للسياحة المصرية؟.

وأضاف عضو مجلس النواب، إلى أن التخبط فى القرارات وصل إلى تعليق العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 410 لسنة 2017 الصادر باللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها بعد مرور أقل من شهر على إصداره، متسائلا ما الداعى وراء إصدار قرارات متعجلة يشوبها العوار والمخالفات القانونية والدستورية؟.

وأكد أن إقرار نظام وضوابط الحج السياحى تأخر كثيرا وما شابه من أخطاء ضرت المواطن قبل الشركات السياحية ما تسبب فى موسم هو الأسوأ للمعتمرين والشركات السياحية من حيث الأعداد.

وفي نفس السياق تقدم النائب محمد الحسينى، ببيان عاجل لرئيس الحكومة وزير السياحة بخصوص محاربته لحملة ترويجية تستهدف وصول مليون سائح إلى مصر خلال الفترة المقبلة يقوم بها رجال أعمال مصريين متواجدين فى الصين.

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ووصف الحسينى وزير السياحة، في بيانه العاجل المقدم في البرلمان بالفاشل.

وجاء في نص البيان "الحقى ياحكومة قبل فوات الأوان، وارحمينا من الوزير الفاشل الذى يعمل ضد الدولة"، مؤكدا أن لديه معلومات تؤكد أن الوزير يعمل ضد تلك الحملة".

حركات المجتمع المدني طالبت المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بسحب الثقة من يحيى راشد وزير السياحة بسبب التخبط المستمر فى القرارات السياسية مما أدى تدهور منظومة السياحة بشكل عام، وعلى رأسها حركة وعى للتثقيف السياسى.

الحركة قالت قال إن الوزير لم يستطع أن يحقق أى إنجاز لا على المستوى العام ولا داخل وزارته وكل الموظفين داخل الوزارة مستائون من عمل الوزير الذى جعلنا نصل إلى حالة يرثى لها وحالة متردية.

وأضافت، أن يحى راشد وزير السياحة حينما لم يبالى بحل هذه المعوقات أو مساعدة العاملين فى مجال السياحة كما أن سياسات وزارة السياحة الخاطئة كانت نتيجتها ضياع ملايين الدولارات وفرص العمل على القطاع السياحى والفندقى بأكمله، كما أن الوزير لا يمتلك خطة عمل تهدف لزيادة أعداد السائحين القاديمن للقاهرة خلال الفترة القادمة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة وعي أن تغيير المسئول ليس عيبا حينما يثبت فشلة فى نقطة معينة أو جانب معين وخاصة بعد تدهور شديد فى منظومة السياحة بشكل عام فى مصر وانخفاض عدد السياح الوافدين إلى مصر وفشل الوزارة فى احتواء عدد من الأزمات لذا يجب إعفاء الوزير من منصبه.

وأشار إلى أن وزير السياحة أثبت فشله فى تنفيذ برنامج استعادة السياحة لرونقها من جديد كما أن الوزارة فى الوقت الحالى تفتقد إلى الرؤية.