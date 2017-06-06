زيادة كبيرة في عدد الطائرات القطرية العابرة للمجال الجوي الصومالي

مقديشو - (د ب أ):

قال مسؤول في الطيران المدني الصومالي، اليوم الثلاثاء، إن هناك زيادة كبيرة في عدد الطائرات التابعة للخطوط الجوية القطرية التي تعبر المجال الجوي لبلاده.

ونقلت إذاعة شبيلى الصومالية عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه لم يكن مفوضًا للتحدث إلى الصحفيين ، قوله إن 15 رحلة على الأقل من رحلات الخطوط الجوية القطرية استخدمت المجال الجوي الصومالي منذ أن تحركت السعودية ودول عربية أخرى لقطع علاقاتها مع قطر.

وتابع المسؤول أنه قبل اندلاع الازمة الدبلوماسية الخليجية، أمس الإثنين، كانت طائرة أو طائرتان من الخطوط الجوية القطرية تعبر المجال الجوي الصومالي كل يوم.

كانت السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر وانتقلت إلى عزل البلاد عن طريق إغلاق الروابط البرية والبحرية والجوية، واتهمتها بدعم الجماعات الإرهابية فى المنطقة. ونفت قطر هذه الادعاءات.

وتعتبر العاصمة القطرية الدوحة مركزًا رئيسيًا للنقل الدولي.