بعد إصابة «تريزيجيه».. كوبر يدرس استدعاء مؤمن زكريا

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يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة الأرجنتين هيكتور كوبر، استدعاء مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، لمعسكر الفراعنة الذي يقام حاليًا في برج العرب، استعدادًا لمواجهة تونس.

وتجرى مباحثات حايًا بين الجهاز الفني للفراعنة للإستقرار على بديل لمحمود حسن تريزيجه، الذي تم استبعاده من المعسكر بعد تجدد إصابته بجرح قطعى فى الساق.

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وتأكد غياب محمود تريزيجيه لاعب الفراعنة، عن لقاء تونس يوم الأحد المُقبل في أفتتاح مبارايت المنتخبين بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها الكاميرون.