السيسي في إفطار "القوات المسلحة": "رجال الجيش يخدمون الوطن دون مقابل"

القاهرة - مصراوي:

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدور القوات المسلحة خلال السنوات الأخيرة وتحديدًا منذ 2011 حتى الآن، مؤكدًا في كلمته -خلال حفل إفطار القوات المسلحة- إن الجيش قام بدور مهم تجاه الوطن في أوقاته الصعبة.

وأضاف السيسي، خلال الإفطار الذي حضره نخبة من القيادات الإعلامية والسياسية والحزبية، أن القوات المسلحة دائمًا ما تقوم بعملها دون مقابل، وقال "أنا أعي وأدرك ما أقول جيدًا.. رجالنا رجال القوات المسلحة قاموا بأعمال جليلة وكثيرة".

كما أشاد الرئيس السيسي بالمشير محمد حسين طنطاوي -الذي حضر اللقاء- وأكد أنه حمى الوطن في أوقات صعبة مر بها، كما أشاد أيضًا بتحمل المستشار عدلي منصور المسئولية في مرحلة شديدة الدقة والخطورة.

وخلال كلمته تجاهل السيسي التعليق على قطع العلاقات مع قطر، مكتفياً فقط بالإشادة بجهود القوات المسلحة فى حماية الوطن.

وأعلنت مصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب "ممارساتها في دعم التنظيمات الإرهابية وتعزيزها بذور الفتنة والانقسام"، حسب ما جاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وأضاف البيان "قررت حكومة جمهورية مصر العربية، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر، إضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي، وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية، وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها".

وأضاف البيان: "كما تعلن جمهورية مصر العربية، غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية، حرصا على الأمن القومي المصري، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة".