مصرع شخص في حريق هائل شب بحظيرة مواشي جنوب الأقصر
مصرع شخص في حريق هائل شب بحظيرة مواشي جنوب الأقصر
09:31 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
الأقصر - محمد محروس:
لقى شاب، مصرعه بعد إصابته بحروق بالغة أثناء محاولته إخماد حريق هائل شب، مساء اليوم الثلاثاء، في حظيرة مواشي بقرية الدير، التابعة لمركز إسنا، جنوب الأقصر.
وتلقى اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد محمد عمر، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل بحظيرة مواشي بقرية الدير، مركز إسنا جنوب المحافظة.
انتقل النقيب سامي ناجى، رئيس وحدة إطفاء إسنا، وبرفقته سيارتا إطفاء، وجرت السيطرة على الحريق الذي أسفر عن مصرع المواطن "أحمد إبراهيم علولة"، 24 سنة.
كما أسفر الحريق عن خسائر مادية، حيث تسبب في نفوق ماشية "عجل بقري" وحمار.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى إسنا المركزي.
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