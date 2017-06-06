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مفوضة الحكومة الألمانية للهجرة: الجمع بين الإسلام والجنسية الألمانية أمر طبيعي

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مصراوي Masrawy

مفوضة الألمانية للهجرة: الجمع بين الإسلام والجنسية الألمانية أمر طبيعي

09:39 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

مفوضة الحكومة الألمانية للهجرة: الجمع بين الإسلام والجنسية الألمانية أمر طبيعي

عيدان أوزجوز

برلين - (د ب أ):

روجت مفوضة الحكومة الألمانية للهجرة عيدان أوزجوز للمساواة في ممارسة الشعائر الدينية بين الرجال والنساء.

وخلال استقبالها لنساء في ندوة بمناسبة رمضان، قالت أوزجوز، اليوم الثلاثاء، إن هؤلاء النساء لا يُنْظَر إليهن في الغالب في النقاش العام بوصفهن نساء واثقات من أنفسهن وعصريات ومسلمات.

وأضافت أن النساء الشابات يُظْهرنَّ أن الجمع بين الديانة الإسلامية والجنسية الألمانية أمر طبيعي، مشيرة إلى أن هؤلاء الشابات مثالاً يحتذى لجميع الذين يعملون من أجل المساواة في ممارسة الشعائر الدينية بين النساء والرجال.

من جانبها، حثت إيلكه بودنبندر، زوجة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، على التعارف المتبادل والتعامل المحترم بين أصحاب العقائد الدينية المختلفة أو مع الملحدين، ونوهت إلى أن هذه الطريقة ستقضي على الأحكام المسبقة والمخاوف، وذلك قبل أن ينشأ عن الأحكام المسبقة، هوات لا يمكن التغلب عليها.

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