وزير الخارجية السعودي: على قطر وقف دعم الإخوان وحماس

باريس - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، "أن إلحاق الضرر بقطر ليس هدف المملكة العربية السعودية، ولكن عليها أن تتخذ خيارًا وتختار طريقها"، مشددًا على ضرورة أن تتوقف قطر عن دعم جماعات مثل حماس والإخوان.

جاءت تصريحات الجبير - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية - خلال زيارة إلى باريس اليوم، حيث أجرى محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الفرنسي في مقر الخارجية الفرنسية، وبعد يوم من قيام 7 دول على رأسها مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن بقطع العلاقات مع قطر.

يذكر أن السعودية أعلنت، أمس الاثنين، قطع العلاقات مع قطر، وإغلاق الحدود البرية والمجال الجوي، وأمهلت القطريين 14 يومًا لمغادرة أراضي المملكة.

وأكد مجلس الوزراء، أمس، أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة السعودية حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، حيث اتخذت المملكة قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سراً وعلناً طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة.

وكان مسؤول فرنسي أفاد في وقت سابق اليوم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ أمير قطر بأنه من المهم الحفاظ على الاستقرار في الخليج وأنه يؤيد كل المبادرات التي تدعو إلى تهدئة التوتر الذي نشب بين قطر وجيرانها العرب.