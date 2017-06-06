السعودية وفرنسا تبحثان الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب

باريس - (د ب أ):

بحثت فرنسا والسعودية، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مقر وزارة الخارجية الفرنسية، نظيره السعودي عادل الجبير، الذي وصل إلى باريس في زيارة رسمية،بحسب وكالة الأنباء السعودية(واس).

ووفقا لوكالة واس، تناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، إضافة للمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

تأتي زيارة الجبير في اطار جولة يزور خلالها غدًا ألمانيا.

كان السفير الألماني بالكويت، كارلفريد بيرجنر، قد صرح أمس الإثنين، أن وزير الخارجية السعودي سوف يجري مباحثات مع وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، ومن المقرر أن يتم التباحث في الأزمة الخليجية مع قطر.

يذكر أن السعودية والبحرين والإمارات واليمن ومصر أعلنت في وقت سابق من أمس الاثنين عن قطع العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون هذه الدول.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، عن أسفها واستغرابها إزاء قطع العلاقات مع الدوحة، وشددت على أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وإدعاءات لا أساس لها من الصحة".