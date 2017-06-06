أخبار عاجلة

«النعناع والخميرة».. 7 وصفات طبيعية للتخلص من الروؤس السوداء -
8 الصبح - لعبة بدون كلام بين فريقي شيماء حافظ وشريف بركات .... شوف مين اللي كسب !!! -
التعليم: التخلص من نظام الثانوية العامة الحالي بحلول عام 2020 -
بالصور.. ريمون عزيز.. مواطن قبطي يقيم "فراشة" لأداء المسلمين التراويح -
اليوم.. إيطاليا تسعى للثأر من أوروجواي -
ديربي كاونتي يحسم أولى صفقاته في «البريميرليج» -
بالصور.. يوفنتوس يكشف عن قميصه للموسم الجديد -
وزير التنمية المحلية: إزالة 289 ألف حالة تعدي خلال المرحلة الأولى -
السعودية تؤكد التزامها بتوفير التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين -
السيسي: الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السعودية وفرنسا تبحثان الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وفرنسا تبحثان الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب

09:32 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

السعودية وفرنسا تبحثان الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب

باريس - (د ب أ): 

بحثت فرنسا والسعودية، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مقر وزارة الخارجية الفرنسية، نظيره السعودي عادل الجبير، الذي وصل إلى باريس في زيارة رسمية،بحسب وكالة الأنباء السعودية(واس).

ووفقا لوكالة واس، تناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، إضافة للمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

تأتي زيارة الجبير في اطار جولة يزور خلالها غدًا ألمانيا.

كان السفير الألماني بالكويت، كارلفريد بيرجنر، قد صرح أمس الإثنين، أن وزير الخارجية السعودي سوف يجري مباحثات مع وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، ومن المقرر أن يتم التباحث في الأزمة الخليجية مع قطر.

يذكر أن السعودية والبحرين والإمارات واليمن ومصر أعلنت في وقت سابق من أمس الاثنين عن قطع العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون هذه الدول.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، عن أسفها واستغرابها إزاء قطع العلاقات مع الدوحة، وشددت على أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وإدعاءات لا أساس لها من الصحة".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الخارجية السعودي: على قطر وقف دعم الإخوان وحماس

    وزير الخارجية السعودي: على قطر وقف دعم الإخوان وحماس

    أخبار
  • وزيرا خارجية فرنسا والسعودية يلتقيان بباريس لبحث جهود مكافحة الإرهاب

    وزيرا خارجية فرنسا والسعودية يلتقيان بباريس لبحث جهود مكافحة الإرهاب

    أخبار
  • خبير أمريكي عن بيع الأسلحة للسعودية: لا توجد صفقة.. إنها أخبار مزيفة

    خبير أمريكي عن بيع الأسلحة للسعودية: لا توجد صفقة.. إنها أخبار مزيفة

    أخبار
  • العاهل البحريني يتوجه غدا الى السعودية

    العاهل البحريني يتوجه غدا الى السعودية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • شاهد التصميم الداخلي لطائرة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

    شاهد التصميم الداخلي لطائرة أمير قطر تميم بن حمد آل ثانيسيارات

  • بعد السخرية منها.. دينا فاروق توضح ما حدث مع شيرين في إعلان رمضان

    بعد السخرية منها.. دينا فاروق توضح ما حدث مع في إعلان رمضانفنون

  • الخارجية القطرية: قطر ترفض

    الخارجية القطرية: قطر ترفض "الوصاية" عليهاأخبار

  • كيف ترى تركيا وإيران قرار

    كيف ترى تركيا وإيران قرار "قطع العلاقات مع قطر"؟أخبار

  • مسؤولون: إجراءات عقابية جديدة ضد قطر و

    مسؤولون: إجراءات عقابية جديدة ضد قطر و"احتمالية تدخل عسكري محدود"أخبار

  • الجزيرة تقطع البث عن خطاب تميم عقب ارتباكه الشديد - فيديو

    الجزيرة تقطع البث عن خطاب تميم عقب ارتباكه الشديد - فيديوأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السعودية تؤكد التزامها بتوفير التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين

السعودية تؤكد التزامها بتوفير التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين

فيديو| خيري رمضان: 10 شروط سعودية للتصالح مع قطر.. والمهلة 24 ساعة

فيديو| خيري رمضان: 10 شروط سعودية للتصالح مع قطر.. والمهلة 24 ساعة

فيديو| لاعب سابق بالزمالك: أعشق «أبو تريكة».. وارتديت رقم 22 بسببه

فيديو| لاعب سابق بالزمالك: أعشق «أبو تريكة».. وارتديت رقم 22 بسببه

فيديو| وزيرة الهجرة: أوضاع الجاليات المصرية في قطر مستقرة

فيديو| وزيرة الهجرة: أوضاع الجاليات المصرية في قطر مستقرة