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روسيا: اعتراض قاذفة استراتيجية أمريكية بالقرب الحدود الروسية

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مصراوي Masrawy

روسيا: اعتراض قاذفة استراتيجية أمريكية بالقرب الحدود الروسية

09:04 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

روسيا: اعتراض قاذفة استراتيجية أمريكية بالقرب الحدود الروسية

موسكو - (د ب أ): 

أعلنت، اليوم الثلاثاء، وزارة الدفاع الروسية عن اعتراضها لطائرتين حربيتين إحداهما قاذفة أمريكية والثانية طائرة نرويجية مضادة للغواصات، كانتا تحلقان بمحاذاة الساحل الروسي.

ووقع الحادث الأول فوق بحر البلطيق، حيث أقلعت مقاتلة روسية من طراز (سوخوي سو-27) لاعتراض قاذفة أمريكية استراتيجية من طراز (بي-52) كانت تحلق فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق بمحاذاة الحدود الروسية.

وأفاد البيان أن الطائرة الأمريكية ابتعدت عن الحدود الروسية، فيما عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) للصحفيين إن القاذفة الاستراتيجية بعيدة المدى كانت في مهمة روتينية في المجال الجوي الدولي عندما تعقبتها طائرة روسية. ولم يعلق المتحدث على الحادث.

وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الدفاع عن عملية اعتراض أخرى، تم تنفيذها فوق مياه بحر بارنتس عند الحدود الشمالية لروسيا، بحق طائرة نرويجية مضادة للغواصات من طراز (أوريون)، كانت تحلق بمحاذاة الحدود الروسية فيما كانت الأجهزة الاتصال معها مغلقة. ونفّذت عملية الاعتراض مقاتلة من طراز (ميج-31)، وقامت بمرافقة الطائرة الأجنبية حتى غيرت الأخيرة وجهتها وغادرت المنطقة.

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