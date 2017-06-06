الجبير: على قطر تغيير سياستها والكف عن دعم التطرف
الجبير: على قطر تغيير سياستها والكف عن دعم التطرف
09:01 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
باريس - (أ ف ب):
اعتبر وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، في باريس أن على قطر تغيير سياستها والكف عن دعم المجموعات المتطرفة ووسائل الإعلام المعادية، وذلك في غمرة مقاطعة بلاده ودول عربية أخرى للدوحة بتهمة "دعم الإرهاب".
وصرح عادل الجبير للصحافيين: "عليهم أن يغيروا سياستهم" و"يكفوا عن دعم المجموعات المتطرفة" وبينها حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين اللتان يقيم قادة فيهما في قطر.
كذلك، طالب الدوحة بأن تكف عن دعم وسائل الإعلام المعادية وتوقف تدخلها في شؤون جيرانها.
وأضاف: "هناك إجراءات عدة يمكن اتخاذها وهم يعلمونها".
وسئل عن نوايا السعودية وما إذا كانت تسعى إلى تغيير النظام في قطر فنفى ذلك وقال: نريد أن يفي القطريون بالالتزامات التي أعلنوها" في الماضي حيال دول الخليج الأخرى.
وتابع الجبير: "قررنا اتخاذ اجراءات لنقول بوضوح كفى"، رافضًا أن يفصح عن الخطوات التي يمكن ان تتخذها الرياض في حال لم تستجب الدوحة لهذه المطالب.
وجاءت تصريحاته إثر لقائه نظيره الفرنسي جان ايف لودريان في مقر الخارجية الفرنسية.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دول الخليج إلى الوحدة مبديًا استعداده لدعم كل المبادرات لتسهيل التهدئة في هذه المنطقة التي تشهد أزمة غير مسبوقة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
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