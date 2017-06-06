صور| المائدة النوبية.. رمضان يجمع شمل أهالي أسوان

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مزيج من العادات والتقاليد، يتميز بها أهل النوبة في شهر رمضان، والتي ورثوها جيل بعد جيل، ويحرصون على غرسها في أبنائهم، فهم يجتمعون حول موائد الإفطار الجماعي طوال الشهر الكريم، وأشهرها موائد الإفطار لقبيلة دابود العريقة.

يقول يسري بحر، أحد القيادات النوبية لقبيلة دابود، إن القبيلة تحرص على إقامة موائد الإفطار في مناطق إقامتها سواء داخل مدينة أسوان أو بمركز نصر النوبة، في عادة رمضانية لا تنقطع أبدا.

وأضاف بحر أن أهالي قبيلة دابود النوبية يوجهون الدعوة للإفطار الجماعي، الذي يقام طوال شهر رمضان، للأهالي وقيادات القبائل الأسوانية والنوبية الأخرى، بهدف لم الشمل والتأكيد على المعاني الحقيقية للشهر الفضيل، في التكافل الاجتماعي وصلاة الرحم.

وأوضح أنه مع آذان المغرب يبدأ الشباب بتقديم المشروبات النوبية الشهيرة للحضور ومنها "التمر هندي، الكركدية، التمر باللبن والمديدة"، ويعقب ذلك أداء صلاة المغرب، ثم تناول طعام الإفطار.

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وذكر مصطفى عارف صيام، من أبناء قبيلة دابود النوبية، أن مائدة الإفطار، يتم إقامتها بالتنافس بين كل منازل أبناء دابود في إخراج "صينية" متكاملة لأشهى أنواع المأكولات والأطعمة النوبية، والتي يتم تجميعها في مضيفة دار الضيافة الشهيرة، لتقديمها للصائمين، وعقب تناول طعام الأفطار، يتم أداء صلاتي العشاء والتراويح في المضيفة.

وتابع صيام أنه بعد أداء صلاتي العشاء والتراويح، يبدأون في التجمع والتسامر، وهي جلسات يظهر فيها كثير من الطيبة والمحبة والتسامح.

وأوضح أن حرص أبناء قرية دابود والنوبة بشكل عام على تنظيم وإقامة موائد الإفطار الجماعي طوال شهر رمضان، عادات رمضانية منذ زمن بعيد لا تنقطع، لاعتقادهم بأن البركة والمودة تسود بين الجميع حين يجتمعون على طعام واحد.











