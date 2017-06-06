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صور| الباعة الجائلون يتعدون على نقطة شرطة بكفر الشيخ

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كتب:- عمرو الشامي

رصدت عدسة "التحرير" قيام العشرات من الباعة الجائلين بمحافظة كفرالشيخ، بافتراش المزلقان الرئيسي بالمحافظة، المزلقان الوسطاني، وسط سخط كبير من المارة والمواطنين، بسبب الازدحام وانتشار الفوضى بالمنطقة.

كما تعدى الباعة الجائلون على سور نقطة شرطة المرافق، الواقعة على المزلقان، وفرشوا بضاعتهم عليه.

قال محمد عبد الله، صاحب محل تجاري بالمنطقة، إن نقطة شرطة المرافق التي أقامتها مديرية الأمن منذ سنتين، جاءت كمحاولة لمنع الباعة الجائلين من افتراش السكة الحديد، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل وانتصر الباعة الجائلون.

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وأضاف السيد علي، أحد سكان المنطقة، أن الباعة الجائلين منتشرون في أغلب شوارع كفرالشيخ، وخاصة منطقة المزلقان الوسطاني في غياب تام للشرطة.

واتهم رضا نصار، صاحب عقار بالمنطقة، المسؤولين بالتقاعس في حل مشكلة الباعة الجائلين، ما أدى إلى زيادة أعدادهم بشكل كبير الفترة الماضية، مؤكدا أن نقطة شرطة المرافق الموجودة بالمزلقان صورية وليس لها أدني فائدة.

وأكد مصدر أمني أنه سيتم إطلاق حملات مكثفة، وخاصة بمنطقة المزلقان، لإزالة إشغالات الطرق.

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