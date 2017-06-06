أخبار عاجلة

«النعناع والخميرة».. 7 وصفات طبيعية للتخلص من الروؤس السوداء -
8 الصبح - لعبة بدون كلام بين فريقي شيماء حافظ وشريف بركات .... شوف مين اللي كسب !!! -
التعليم: التخلص من نظام الثانوية العامة الحالي بحلول عام 2020 -
بالصور.. ريمون عزيز.. مواطن قبطي يقيم "فراشة" لأداء المسلمين التراويح -
اليوم.. إيطاليا تسعى للثأر من أوروجواي -
ديربي كاونتي يحسم أولى صفقاته في «البريميرليج» -
بالصور.. يوفنتوس يكشف عن قميصه للموسم الجديد -
وزير التنمية المحلية: إزالة 289 ألف حالة تعدي خلال المرحلة الأولى -
السعودية تؤكد التزامها بتوفير التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين -
السيسي: الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صور| وقف بناء 7 عقارات مخالفة بالعجمي

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ حملات إزالة العقارات المخالفة كلا بنطاق حيه، بأسرع وقت ممكن وتكثيف حملات المتابعة للقضاء على أي عقار مخالف في المهد، ورصد أي مخالفات ومحاسبة كل مقصر أو متسبب بعمد في انتشار هذه الظاهرة.

من جهته، أوقف علاء يوسف، رئيس حي العجمي، أعمال بناء مخالف في 7 شوارع بنطاق الحي؛ العقار الأول بشارع السلام متفرع من عمر بن الخطاب متفرع من الحنفية، وتم تكسير سقف الدور الثاني علوي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاول المخالف، والعقار الثاني بشارع أبو يوسف القديم وتم تكسير أعمدة الدور الثاني علوي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاول، كما تم فك الشدة الخشبية لأعمدة الدور الأرضي بالعقار الثالث بشارع الزهور بأبو يوسف.

شاهد أيضا

أما العقار الرابع بشارع الرضوان بالحديد والصلب، وتم تكسير أعمدة دور سابع علوي، والعقار الخامس بشارع المدينة المنورة من الحديد والصلب، وتم فك الشدة الخشبية لأعمدة الدور الثامن علوي، أما العقار السادس بشارع متولي الشعراوي من الحديد والصلب، تم فك الشدة الخشبية لأعمدة الدور الثاني علوي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاول، والعقار السابع بشارع خلف نادي الجمارك بالهانوفيل، تم تكسير سقف دور سابع علوي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

6ac09e85d4.jpg

4e8e0efcec.jpg0cdfdf89f8.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«النعناع والخميرة».. 7 وصفات طبيعية للتخلص من الروؤس السوداء

«النعناع والخميرة».. 7 وصفات طبيعية للتخلص من الروؤس السوداء

اليوم.. إيطاليا تسعى للثأر من أوروجواي

اليوم.. إيطاليا تسعى للثأر من أوروجواي

ديربي كاونتي يحسم أولى صفقاته في «البريميرليج»

ديربي كاونتي يحسم أولى صفقاته في «البريميرليج»

بالصور.. يوفنتوس يكشف عن قميصه للموسم الجديد

بالصور.. يوفنتوس يكشف عن قميصه للموسم الجديد