صور| وقف بناء 7 عقارات مخالفة بالعجمي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

طالب محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ حملات إزالة العقارات المخالفة كلا بنطاق حيه، بأسرع وقت ممكن وتكثيف حملات المتابعة للقضاء على أي عقار مخالف في المهد، ورصد أي مخالفات ومحاسبة كل مقصر أو متسبب بعمد في انتشار هذه الظاهرة.

من جهته، أوقف علاء يوسف، رئيس حي العجمي، أعمال بناء مخالف في 7 شوارع بنطاق الحي؛ العقار الأول بشارع السلام متفرع من عمر بن الخطاب متفرع من الحنفية، وتم تكسير سقف الدور الثاني علوي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاول المخالف، والعقار الثاني بشارع أبو يوسف القديم وتم تكسير أعمدة الدور الثاني علوي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاول، كما تم فك الشدة الخشبية لأعمدة الدور الأرضي بالعقار الثالث بشارع الزهور بأبو يوسف.

شاهد أيضا

أما العقار الرابع بشارع الرضوان بالحديد والصلب، وتم تكسير أعمدة دور سابع علوي، والعقار الخامس بشارع المدينة المنورة من الحديد والصلب، وتم فك الشدة الخشبية لأعمدة الدور الثامن علوي، أما العقار السادس بشارع متولي الشعراوي من الحديد والصلب، تم فك الشدة الخشبية لأعمدة الدور الثاني علوي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاول، والعقار السابع بشارع خلف نادي الجمارك بالهانوفيل، تم تكسير سقف دور سابع علوي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.