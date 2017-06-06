مقتل فلسطيني وإصابة 6 آخرين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

غزة - (د ب أ):

قتل فلسطيني وأصيب 6 آخرين، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة، حسبما ذكرت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن شابًا، 25 عامًا، قتل متأثرًا بإصابته بعيار ناري في البطن خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن المواجهات أسفرت عن إصابة 6 شبان آخرين بينهم 2 بالرصاص الحي و4 بقنابل الغاز تعرض اثنين منهم لحروق.

وكان ثمانية فلسطينيين أصيبوا بجروح في مواجهات مماثلة مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة بشكل يومي خلال الأيام الأربعة الماضية.

واندلعت المواجهات عقب تظاهرات دعت إليها (هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار) للتظاهر قرب السياج الفاصل لمدة أسبوع احتجاجًا على تشديد إجراءات حصار قطاع غزة.