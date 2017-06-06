محافظ الدقهلية يصدر قرارًا بتشكيل المجلس الاستشاري من الشباب

الدقهلية - رامي القناوي:

أصدر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 378 لسنة 2017 لتشكيل المجلس الاستشاري للمحافظة من الشباب.

وقال محافظ الدقهلية في تصريحات صحفية: "إنه جرى تشكيل المجلس برئاسته، ويضم كلاً من اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مختار الخولي، السكرتير العام المساعد، و21 شابًا من خريجي الدفعة الأولى، أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات الشبابية من أبناء المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن تشكيل المجلس الاستشاري، جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واهتمامه بالشباب باعتبارهم طاقة الوطن التي يجب استغلالها من أجل البناء والعمل ورفعة الوطن، بطاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة، نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة.

وأوضح الشعراوي، أن دور المجلس سيكون فنيًّا واستشاريًّا في كل ما يهم المواطن الدقهلاوي، وبحث مشكلات المحافظة، ووضع آليات الحل بشكل علمي للاستفادة من تلك الخبرات، بالإضافة إلى التنسيق بين الوزارات لدراسة وحل تلك المشكلات، والمساهمة بوضع خطط التنمية والمشروعات ذات الأولوية للمحافظة.