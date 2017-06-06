كوبر يستبعد «تريزيجه» من معسكر المنتخب

التحرير

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كتب- كريم أحمد وهاني العوضي

غادر محمود حسن "تريزيجه"، لاعب نادي أندرلخت البلجيكي، ومنتخب مصر معسكر المنتخب الوطني، المقام حاليًا فى مدينة برج العرب بعد إصابته بجرح قطعى فى الساق.

وبعد إجراء الكشف الطبي على اللاعب بمعرفة محمد أبو العلا طبيب الفريق، تقرر استبعاد اللاعب من المعسكر.

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وبذلك تأكد غياب محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب الفراعنة، عن لقاء تونس المقرر إقامته يوم الأحد المُقبل في افتتاح مباريات المنتخبين، بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وفي نفس السايق أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن تريزيجه انضم لمعسكر المنتخب وهو مصاب بجرح قطعي في الساق، موضحًا أن الجرح تجدد مرة أخرى، ولذلك قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، استبعاده من المعسكر.