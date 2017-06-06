"مصراوي" ينفرد بنشر نص تقرير الزراعة النهائي لأراضي الدولة المستردة
"مصراوي" ينفرد بنشر نص تقرير الزراعة النهائي لأراضي الدولة المستردة
08:48 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
كتب - أحمد مسعد:
حصل "مصراوي" على نص تقرير وزارة الزراعة النهائي لحصيلة أراضي الدولة المستردة، والذي تم تقديمه إلى لجنة استرداد أراضي الدولة التي يشرف عليها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، لعرضه في المؤتمر الموسع الذي ستعقده رئاسة الجمهورية خلال الشهر الجاري لإعلان النتائج النهائية للحملة.
وكشف التقرير الذى ينفرد "مصراوي" بنشره عن نجاح وزارات الري والزراعة والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، في إزالة التعديات على ما يقرب من 366 ألف فدان، فضلًا عن 12 مليون متر مباني في الفترة من 18 مايو وحتى 31 مايو الماضي.
استرداد 366 ألف فدان و12 مليون متر مباني.. والمنيا تتصدر المخالفات وإزالة كلية بأسيوط
وتتضمن التقرير عدة مفاجآت، حيث تصدرت المنيا محافظات مصر في حجم مساحة الأراضي المستردة بإجمالي 69 ألف فدان، بالإضافة إلى ما يقرب من 426 ألف متر مربع مباني، فيما احتلت محافظة الجيزة المركز الثاني بـ68248 فدانًا، و590 قيراطًا، إضافة إلى 156749 متراً مباني.
وجاءت أسيوط في المركز الثالث، واستردت الأجهزة المحلية هناك 4490 فداناً و103 قراريط، بواقع 763996.3 متر مربع مباني مخالفة، وكان من ضمن الأراضي المستردة أرض كلية تم إزالتها بالكامل وتبلغ مساحتها 22 فدانا، فيما تذيلت القائمة مرسى مطروح بواقع 3 أفدنة فقط.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر باسترداد الأراضي المملوكة للدولة من واضعي اليد عليها، محدًدا شهر مايو المنقضي موعدًا نهائياً لاستعادة كافة الأراضي.
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