رئيسة وزراء بريطانيا: زيارة ترامب يجب أن تمضي قدمًا رغم انتقاده لعمدة لندن
رئيسة وزراء بريطانيا: زيارة ترامب يجب أن تمضي قدمًا رغم انتقاده لعمدة لندن
08:38 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
لندن - (د ب أ):
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة إلى بريطانيا يجب أن تمضى قدمًا بالرغم من الخلاف المتزايد حول انتقادات ترامب على الانترنت لرد عمدة لندن على الهجوم الإرهابي، السبت الماضي.
وأضافت ماي لصحيفة "ذا صن" إن العلاقة مع أمريكا هي أهم وأعمق علاقة دفاعية وأمنية بالنسبة لنا".
وتابعت: "بعد أن قلت ذلك، أعتقد أن دونالد ترامب كان مخطئًا بشأن ما قاله عن العمدة صادق خان فيما يتعلق بالهجوم على جسر لندن".
وأضافت ماي للصحيفة أن الحكومة المحافظة التي تترأسها تعمل بشكل وثيق مع خان الذى يمثل حزب العمال المنافس.
وقالت: "عندما تعمل في أعقاب هجوم من هذا القبيل، تجري تنحية السياسة الحزبية".
وأبدت ماي الموافقة على قيام ترامب بزيارته إلى لندن.
كما أعرب وزير الخارجية بوريس جونسون، عن دعمه لخان ولكنه قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه يعتقد أن ترامب سيزور بريطانيا.
واتهم ترامب رد فعل خان على الهجوم الإرهابي الذى وقع، السبت الماضي، بأنه كان "مثيرًا للشفقة" بعد أن حث العمدة الشعب على عدم الانزعاج.
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