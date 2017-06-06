سامح شكري يصل القاهرة بعد المشاركة في اجتماعات حل الأزمة الليبية

كتب- طه عبيد:

وصل سامح شكري‏ وزير الخارجية، مطار لقاهرة الدولي، قادما من الجزائر بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري الثلاثي‏ الذي ضم مصر وتونس والجزائر‏ في إطار لقاءات حل الأزمة الليبية‏.

والتقى شكري مع عبد المجيد تبون الوزير الأول الجزائري -رئيس الوزراء-، على هامش انعقاد الإجتماع الوزاري المصرى التونسي الجزائري حول ليبيا بالعاصمة الجزائرية، عرض خلال اللقاء تقريرا حول نتائج الإجتماع الثلاثي، وتم تبادل التقييم حول الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

وتطرق اللقاء، إلى أهمية التوصل إلى حل سياسى شامل قائم على إتفاق الصخيرات، يحافظ على وحدة الأراضى الليبية، ويدعم مؤسساتها، ويسهم في إعادة الأمن والإستقرار للبلاد بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

كما بحث اللقاء دعم علاقات التعاون بين مصر والجزائر في كل المجالات، واستعراض الإستعدادات الخاصة بعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة فى الجزائر قبل نهاية العام الجاري.