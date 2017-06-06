بعد كارثة "الأزاريطة".. إيقاف بناء ٧ عقارات مخالفة بالعجمي (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

شنت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الأمن، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لوقف أعمال البناء المخالف بحي العجمي، وذلك بعد أيام من وقوع كارثة عقار الأزاريطة المائل، والذي يجري أعمال هدمه حتى الآن.

وقال علاء يوسف، رئيس حي العجمي: "إن الحملة أسفرت عن إيقاف أعمال البناء ب 7 عقارات مخالفة بعدة شوارع بنطاق الحي، والتحفظ على مواد ومعدات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين القائمين عليها تمهيدًا لإزالتها".

من جانبه، شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، بضرورة تنفيذ حملات إزالة العقارات المخالفة بأسرع وقت ممكن، وتكثيف حملات المتابعة للقضاء على أي عقار مخالف في المهد.

وطالب "سلطان"، برصد أي مخالفات ومحاسبة كل مقصر أو متسبب بعمد في انتشار هذه الظاهرة، التي باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين.

وحذر المحافظ، الموطنين من التعامل مع العقارات المخالفة، بأي شكل من الأشكال، لعدم تعريض أرواحهم وممتلكاتهم للخطر، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.