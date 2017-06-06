أخبار عاجلة

«النعناع والخميرة».. 7 وصفات طبيعية للتخلص من الروؤس السوداء -
8 الصبح - لعبة بدون كلام بين فريقي شيماء حافظ وشريف بركات .... شوف مين اللي كسب !!! -
التعليم: التخلص من نظام الثانوية العامة الحالي بحلول عام 2020 -
بالصور.. ريمون عزيز.. مواطن قبطي يقيم "فراشة" لأداء المسلمين التراويح -
اليوم.. إيطاليا تسعى للثأر من أوروجواي -
ديربي كاونتي يحسم أولى صفقاته في «البريميرليج» -
بالصور.. يوفنتوس يكشف عن قميصه للموسم الجديد -
وزير التنمية المحلية: إزالة 289 ألف حالة تعدي خلال المرحلة الأولى -
السعودية تؤكد التزامها بتوفير التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين -
السيسي: الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| وزيرة الهجرة: 3 خطوط طيران للمصريين الراغبين في العودة من قطر

Google+ Print
فيديو| وزيرة الهجرة: 3 خطوط طيران للمصريين الراغبين في العودة من قطر فيديو| وزيرة الهجرة: 3 خطوط طيران للمصريين الراغبين في العودة من قطر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، أنه عقب اتخاذ قرار قطع العلاقة مع قطر، تم التواصل مع مسئولى الروابط المصرية في الدوحة للاطمئنان على الرعايا المصريين هناك، مشيرة إلى أن الجالية في قطر لم تواجه أي مضايقات من السلطات القطرية.

وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «»، اليوم الثلاثاء، أن شركة للطيران أوقفت خطوطها الجوية من وإلى قطر، والمصريين الراغبين في العودة أمامهم 3 خطوط فقط هم التركية واللبنانية والكويتية.

شاهد أيضا

وأوضحت أن البعثة الدبلوماسية في قطر تتحول إلى قسم رعاية للمصالح، لافتة إلى أن 300 ألف مصري يعيشون في قطر، اندمجوا داخل المجتمع القطري ولا يواجهون أي حساسية أو مشاكل مع المواطنين القطريين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«إسماعيل»: الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومي لمصر

«إسماعيل»: الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومي لمصر

«المحافظين»: قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على الاقتصاد المصرى

«المحافظين»: قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على الاقتصاد المصرى

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

فيديو| خيري رمضان: 10 شروط سعودية للتصالح مع قطر.. والمهلة 24 ساعة

فيديو| خيري رمضان: 10 شروط سعودية للتصالح مع قطر.. والمهلة 24 ساعة