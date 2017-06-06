فيديو| وزيرة الهجرة: 3 خطوط طيران للمصريين الراغبين في العودة من قطر

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أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، أنه عقب اتخاذ قرار قطع العلاقة مع قطر، تم التواصل مع مسئولى الروابط المصرية في الدوحة للاطمئنان على الرعايا المصريين هناك، مشيرة إلى أن الجالية في قطر لم تواجه أي مضايقات من السلطات القطرية.

وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن شركة مصر للطيران أوقفت خطوطها الجوية من وإلى قطر، والمصريين الراغبين في العودة أمامهم 3 خطوط فقط هم التركية واللبنانية والكويتية.

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وأوضحت أن البعثة الدبلوماسية في قطر تتحول إلى قسم رعاية للمصالح، لافتة إلى أن 300 ألف مصري يعيشون في قطر، اندمجوا داخل المجتمع القطري ولا يواجهون أي حساسية أو مشاكل مع المواطنين القطريين.