الاتحاد الأوروبي يحقق مع سلسلة متاجر "جوس" الأمريكية
الاتحاد الأوروبي يحقق مع سلسلة متاجر "جوس" الأمريكية
07:46 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
الاتحاد الأوروبي
بروكسل - (د ب أ):
أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، بدء تحقيق ضد سلسلة متاجر تجزئة الملابس الأمريكية "جوس" لتحديد ما إذا كانت تفرض قيودًا غير قانونية لمنع متاجر التجزئة الأوروبية من بيع منتجاتها عبر الحدود في دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب المفوضية فإن التحقيق يستهدف ممارسات توزيع "جوس" التي قد تحد من قدرة متاجر التجزئة المنافسة على بيع منتجاتها عبر الإنترنت للعملاء ومتاجر التجزئة في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي يمكن للعملاء شراء المنتجات من أي متجر تجزئة معتمد حتى إذا كان المتجر موجود في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت "مارجريته فيستاجر" مفوضة شئون المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي "نجري تحقيقًا في ممارسات جوس للتأكد من أنها تلتزم بالقواعد ولا تمنع العملاء من شراء المنتجات عبر الحدود".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ولاية ألمانية تمنح مسؤولة الأمن والشؤون الخارجية الأوروبية جائزة السلام
-
الاتحاد الاوروبي والصين سيمضيان قدما في مكافحة التغيرات المناخية
-
دليل غير البريطانيين للانتخابات العامة بالمملكة المتحدة 2017
-
وفاة وزير الخارجية النمساوي الأسبق ألويس موك عن 82 عاما
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
الفايننشال تايمز: فدية بمليار دولار أججت الخلاف بين قطر ومنافسيهاأخبار
-
أول تعليق من ترامب على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطرأخبار
-
بعد قطع العلاقات.. قصة مصري غادر عمله في قطر دون رجعةأخبار
-
عمرو أديب يعرض صورة كارثية من قطر بعد 12 ساعة من المقاطعةأخبار
-
الخارجية القطرية: قطر ترفض "الوصاية" عليهاأخبار
-
مدافع ساوثهامبتون قد يحرم صلاح من لقب تاريخي في ليفربولرياضة