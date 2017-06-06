الاتحاد الأوروبي يحقق مع سلسلة متاجر "جوس" الأمريكية

بروكسل - (د ب أ):

أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، بدء تحقيق ضد سلسلة متاجر تجزئة الملابس الأمريكية "جوس" لتحديد ما إذا كانت تفرض قيودًا غير قانونية لمنع متاجر التجزئة الأوروبية من بيع منتجاتها عبر الحدود في دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المفوضية فإن التحقيق يستهدف ممارسات توزيع "جوس" التي قد تحد من قدرة متاجر التجزئة المنافسة على بيع منتجاتها عبر الإنترنت للعملاء ومتاجر التجزئة في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي يمكن للعملاء شراء المنتجات من أي متجر تجزئة معتمد حتى إذا كان المتجر موجود في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت "مارجريته فيستاجر" مفوضة شئون المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي "نجري تحقيقًا في ممارسات جوس للتأكد من أنها تلتزم بالقواعد ولا تمنع العملاء من شراء المنتجات عبر الحدود".