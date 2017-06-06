4 أعضاء بـ"الصحفيين" يتقدمون بمذكرة للنقيب غدًا: هيئة المكتب تخالف القانون

كتبت- هاجر حسني:

قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه سيتقدم مع زملائه محمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، غدًا الأربعاء، يسجلون فيها اعتراضهم على انتهاك هيئة المكتب صلاحيات مجلس النقابة بالمخالفة للقانون واتخاذها قرارات وتنفيذها دون إقرار المجلس لها.

وقال الأعضاء في المذكرة التي حصل "مصراوي" على نسخة منها، اليوم الثلاثاء، إنهم سبق أن سجلوا اعتراضهم بشكل رسمي في اجتماعات مجلس النقابة الماضية ولكن دون جدوى.

وجاء في المذكرة: "فوجئنا في اجتماع مجلس النقابة (الذي عقد اليوم) بإصرار هيئة المكتب على انتهاك القانون واتخاذ قرارات بصرف قروض وإعانات دون الرجوع لمجلس النقابة لإقرارها بالمخالفة لقانون النقابة ولائحته التنفيذية".

وأضاف الأعضاء: "لم يقف الأمر عند هذا الحد بل شملت قائمة الزملاء المستفيدين من الإعانات تكرار أسماء لزملاء حصلوا على إعانات منذ شهر بقرار من هيئة المكتب أيضًا".

وقالوا: "نحن إذ نؤكد على حق كل زميل يحتاج للإعانة على دعم النقابة له ، وحق كل زميل يحتاج إلى قروض حسنة في الحصول عليها، ولكن وفق آليات وضوابط محددة وواضحة وملزمة للجميع ، حتى لا تترك للأهواء كما يحدث حاليا حفاظا على حقوق وأموال الجمعية العمومية التي ائتمنتنا عليها".

واختتموا المذكرة: "لذا نطالبكم بوقف كافة هذه القرارات التي ستحاسبنا عليها الجمعية العمومية، ونؤكد على حقنا في اللجوء لكافة الإجراءات النقابية والقانونية لحماية حقوق من ائتمنونا على هذه النقابة".

ويشكل المكتب من: خالد ميري وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد، وإبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات، وحاتم زكريا سكرتير عام ومحمد شبانة أمين الصندوق وتنمية الموارد.