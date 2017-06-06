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هيلي تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى إنهاء انحيازه ضد إسرائيل

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مصراوي Masrawy

هيلي تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى إنهاء انحيازه ضد إسرائيل

06:58 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

هيلي تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى إنهاء انحيازه ضد إسرائيل

نيكي هيلي

واشنطن - (أ ف ب):

دعت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هيلي، مجلس حقوق الانسان في المنظمة الدولية، الثلاثاء، إلى إنهاء انحيازه ضد إسرائيل وطرد الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان من المجلس.

ولم تهدد هيلي صراحة بالخروج من المجلس في حال لم تتم معالجة النقاط التي تزعج واشنطن، وهو الاحتمال الذي ظهر أول مرة في فبراير في رسالة مسربة كتبها وزيرة الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

ولكن في كلمة في جنيف قالت هيلي إن الولايات المتحدة تدرس وضع هذا المجلس ومشاركتنا فيه بدقة.

وأضافت: "إن عضوية هذا المجلس ميزة، ويجب أن لا يسمح لأي بلد ينتهك حقوق الإنسان بالحصول على مقعد فيه".

وظهر انزعاج واشنطن بشأن المجلس قبل انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد . ودانت واشنطن بندا على اجندة المجلس مخصصًا حصرًا لانتقاد معاملة إسرائيل للفلسطينيين.

كما انتقدت عملية الترشيح لعضوية المجلس التي عادة ما تشهد انتخاب بلد ينتهك حقوق الإنسان لعضوية مقاعد المجلس الـ47 الدورية.

ورغم أن هيلي صعدت من هذه الانتقادات منذ أن أصبحت سفيرة لبلادها في الامم المتحدة إلا أنها خففت لهجتها في كلمة الثلاثاء مقارنة مع تصريحاتها السابقة. وجددت هيلي المخاوف الأميركية من معاملة المجلس لإسرائيل والتي تقول أنها "غير منصفة".

وقالت: "من الضروري أن يعالج هذا المجلس انحيازه المزمن ضد إسرائيل إذا أراد أن تكون له أية مصداقية".

وانتقدت إسرائيل وحليفاتها مرارًا المجلس لسماحه للدول التي يدين غالبية سكانها بالإسلام بتمرير سلسلة من القرارات في كل جلسة تدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

هذا المحتوى من

AFP

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