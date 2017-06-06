إيطاليا: افتتاح محطة قطار من تصميم المهندسة الراحلة زها حديد
إيطاليا: افتتاح محطة قطار من تصميم المهندسة الراحلة زها حديد
06:54 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
باولو جنتيلونى
روما - (د ب أ):
شهدت مدينة نابولي الإيطالية، اليوم الثلاثاء، افتتاح محطة قطار عالي السرعة من تصميم واحدة من أبرز الأسماء في مجال الهندسة المعمارية المعاصرة، وسط انتقادات للمشروع.
وقال رئيس الوزراء باولو جنتيلونى الذي شارك في مراسم الافتتاح، في تغريدة على "تويتر" إن محطة القطار "نابولي أفراجولا" هي عمل هندسي عظيم سيعزز الوضع في جنوب إيطاليا الذي يعاني من تراجع التنمية.
وبلغت تكلفة بناء المحطة 60 مليون يورو ( 67.6 مليون دولار)، وهي على شكل جسر بطول 400 متر مشيد فوق القضبان من الزجاج والصلب والخرسانة. وقامت بتصميم المحطة المهندسة البريطانية الراحلة زها حديد.
وتوفيت زها حديد، وهي عراقية المولد، العام الماضي، وكانت أول امرأة تحصل على جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية، وقد صممت عددًا لا يحصى من المباني حول العالم، بما في ذلك متحف فنون القرن الحادي والعشرين في روما ومركز روزنتال للفن المعاصر في سينسيناتي بولاية أوهايو.
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