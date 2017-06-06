انتخاب سياسي مخضرم رئيسًا لوزراء نيبال
انتخاب سياسي مخضرم رئيسًا لوزراء نيبال
06:52 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
علم نيبال
كاتماندو - (د ب أ):
انتخب شير بهادور دويبا، السياسى النيبالى المخضرم ورئيس أكبر حزب في نيبال، رئيسًا جديدا للوزراء، اليوم الثلاثاء، بأغلبية الأصوات فى البرلمان.
وحصل شير بهادور دويبا، رئيس حزب المؤتمر النيبالى (70 عامًا) على تأييد 388 نائبا من إجمالي 558 نائبًا شاركوا فى الانتخابات.
ويحل دويبا محل رئيس الوزراء السابق بوشبا كمال داهال، زعيم الميليشيات السابق الذى استقال منذ أسبوعين فى إطار اتفاق لنقل السلطة إلى شريك التحالف، حزب المؤتمر النيبالي.
وكان دويبا الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء في ثلاث مناسبات هو المرشح الوحيد لهذا المنصب.
وفي الشهر الماضي، أجرت نيبال بنجاح الجولة الأولى من الانتخابات المحلية التي جرت بعد 20 عاما. وقال داهال، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، ان الانتخابات تعد أحد اهم انجازاته.
ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات في بقية البلديات والمجالس القروية في 28 يونيو الجاري على الرغم من المخاوف من تراجع نسبة الإقبال على التصويت بسبب موسم الأمطار الذي يستمر حتى نهاية سبتمبر.
وفي كلمته أمام البرلمان قبل ساعات من انتخابه حاول دويبا تخفيف المخاوف. وقال: "نحن ملتزمون باجراء الانتخابات في الموعد المقرر في 28 يونيو".
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