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مقتل جندى تركى وإصابة 6 آخرين في هجوم جنوب شرقي البلاد

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مصراوي Masrawy

مقتل جندى تركى وإصابة 6 آخرين في هجوم جنوب شرقي البلاد

06:52 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

مقتل جندى تركى وإصابة 6 آخرين في هجوم جنوب شرقي البلاد

الجيش التركي

أنقرة - (د ب أ): 

قتل جندي تركي وأصيب 6 آخرون، اليوم الثلاثاء، في هجوم وصف بأنه "إرهابي" بمنطقة "تشوكورجا " بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.

ووفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية، هاجم عناصر من حزب العمال الكردستاني، الذي تصفه التركية بأنه منظمة إرهابية، باستخدام قاذفة صواريخ، عربة عسكرية خلال مرورها على طريق هكاري - تشوكورجا.

وأدى الهجوم إلى مقتل جندي وإصابة 6 آخرين، ونقل الجنود المصابون إلى مستشفى هكاري الحكومي.

وعقب الهجوم بدأت عملية أمنية بدعم جوي ضد حزب العمال الكردستاني في المنطقة لملاحقة المنفذين.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره، جنوب وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية ينفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر، ضد المدنيين وعناصر الأمن، بحسب الاناضول .

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