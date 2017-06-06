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رصف طرق وإحلال خطوط مياه الشرب بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

رصف طرق وإحلال خطوط مياه الشرب بالوادي الجديد

06:56 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

رصف طرق وإحلال خطوط مياه الشرب بالوادي الجديد

اللواء أشرف شاش

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بدأت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشروعات رصف طرق داخلية وإحلال خطوط مياه شرب في 3 مراكز إدارية، بتكلفة إجمالية 39 مليون جنيه.

وقال سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اللواء أشرف شاش لـ"مصراوي": "إن المحافظة بدأت رصف طريق قريتي "المكس - عين منصور"، بمركز باريس، بطول 3 كم، وبتكلفة تقريبية 3 ملايين جنيه، وجار الآن أعمال تشوين التربة الزلطية، تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف، ومن المقرر أن يجري الانتهاء من الأعمال خلال 6 أشهر من الآن.

وأضاف شاش، أن مركز بلاط انتهى اليوم من إحلال وتجديد خطوط "اسبستوس" لمياه الشرب بطول 4.5 كيلومتر، بتكلفة مليون جنيه، وذلك ضمن خطة وتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وأشار إلى أنه جار حاليًا رصف المدخل الغربي للمدينة، بدءًا من ميدان القسم حتى قرية الدهوس، بتكلفه تتجاوز 22.3 مليون جنيه، ورصف مدخل مدينة موط بدءًا من قرية الشيخ وحتى ميدان مستشفى الداخلة بتكلفة بلغت حوالي 11.2 مليون جنيه، مع تخصيص ساحات انتظار للسيارات في المناطق التي يجري توسعتها.

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