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«التجارة والصناعة» تفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات حديد التسليح في 3 دول

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«التجارة والصناعة» تفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات حديد التسليح في 3 دول «التجارة والصناعة» تفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات حديد التسليح في 3 دول

التحرير

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أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF علي الواردات الصينية، ومن 10 الي 19% من القيمة CIF علي الواردات التركية، ومن 15-27% من القيمة CIF علي الواردات الأوكرانية ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وذلك لمدة 4 أشهر.

وقال الوزير، إن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بناء علي شكوي الصناعة المحلية والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا،حيث قدموا كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد باسعار مغرقة وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق حيث توافر وجود ادلة اولية ايجابية علي الإغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية، وبناء على ذلك فقد توافرت متطلبات فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة.

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وأوضح الوزير، أن القرار نص أيضا على إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2015 والخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء.

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