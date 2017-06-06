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رشا رمضان: اجتماع لنواب المصريين بالخارج الإثنين المقبل بشأن أزمة قطر

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رشا رمضان: اجتماع لنواب المصريين بالخارج الإثنين المقبل بشأن أزمة قطر رشا رمضان: اجتماع لنواب المصريين بالخارج الإثنين المقبل بشأن أزمة قطر

التحرير

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قالت النائبة رشا رمضان، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، ووكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إن الوضع مقلق للغاية بشأن العاملين المصريين في قطر، ومصر لم تتاخذ قرار حتى الان بإنذار القطريين المتواجدين في لترك البلاد ، عكس ما قامت به دولتي والامارت.

وأضافت رمضان، لـ"التحرير"، أنه لايوجد توقع لرد فعل النظام القطري اتجاه المصريين هناك، مشيرة إلي أن الخارجية المصرية تتابع الأوضاع ، بجانب أن السفارة اليونانية بالدوحة متولية رعاية المصالح المصرية فى قطر وفقا لاتفاقيات فيينا وأي مضايقات لهم ستعرف ، مؤكدة أنه سيكون هناك تدخل فورا في حال حدوث أي مستجدات بشأن العاملين في قطر.

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وحول تصريحات وزيرة الهجرة نبيلة مكرم  بأن الدولة ستوفر وظائف للعائدين من قطر، قائلة:" لا طبعا مفيش فرص عمل ليهم والدولة تمر بظروف صعبة، ولو كان وجدوا فرص عمل لكانوا لم يسافروا "، ولكن سنعمل علي ايجاد حلول في حال رجوعهم، ولايمنعنا من اتخاذ أي قرار من أجل المصريين العائدين من أجل الحفاظ علي هيبة مصر والامن القومي.

وتابعت: أن نواب المصريين بالخارج سيتجمعون الاسبوع المقبل داخل البرلمان ، لمناقشة كافة الاحتمالات وكيفية مواجهة ذلك، وسيكون هناك مخاطبة لوزيري الخارجية والهجرة لمعرفة الأوضاع/  ولكن الوضع غير واضح من الطرفيين حتي الآن، مؤكدة علي أن أي قرار تتخذه مصر لابد من مسانتده، نظرا لتهديد قطر للامن القومي المصري خلال الفترة الماضية.

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التحرير

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