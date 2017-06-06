«حركة وعي للتثقيف»: يجب سحب الثقة من وزير السياحة

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طالب المستشار هانى رياض القللى، المتحدث الرسمى لحركة وعى للتثقيف السياسى، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بسحب الثقة من يحيى راشد وزير السياحة بسبب التخبط المستمر فى القرارات السياسية مما أدى تدهور منظومة السياحة بشكل عام.

وقال القللى إن الوزير لم يستطع أن يحقق أى إنجاز لا على المستوى العام ولا داخل وزارته وكل الموظفين داخل الوزارة مستائون من عمل الوزير الذى جعلنا نصل إلى حالة يرثى لها وحالة متردية.

وأضاف، أن يحى راشد وزير السياحة حينما لم يبالى بحل هذه المعوقات أو مساعدة العاملين فى مجال السياحة كما أن سياسات وزارة السياحة الخاطئة كانت نتيجتها ضياع ملايين الدولارات وفرص العمل على القطاع السياحى والفندقى بأكمله، كما أن الوزير لا يمتلك خطة عمل تهدف لزيادة أعداد السائحين القاديمن للقاهرة خلال الفترة القادمة.

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وأكد القللى أن تغيير المسئول ليس عيبا حينما يثبت فشلة فى نقطة معينة أو جانب معين وخاصة بعد تدهور شديد فى منظومة السياحة بشكل عام فى مصر وانخفاض عدد السياح الوافدين إلى مصر وفشل الوزارة فى احتواء عدد من الأزمات لذا يجب إعفاء الوزير من منصبه.

وأشار إلى أن وزير السياحة أثبت فشله فى تنفيذ برنامج استعادة السياحة لرونقها من جديد كما أن الوزارة فى الوقت الحالى تفتقد إلى الرؤية.