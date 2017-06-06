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المصريين الأحرار: تألمنا لبكاء شاب بعد موت ابنه لنقص الحضانات

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المصريين الأحرار: تألمنا لبكاء شاب بعد موت ابنه لنقص الحضانات المصريين الأحرار: تألمنا لبكاء شاب بعد موت ابنه لنقص الحضانات

التحرير

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قال أحمد الدريملى، الخبير القانونى، القيادى بحزب المصريين الأحرار، إنه تألم جدا من بكاء شاب أمام محافظة الدقهلية منذ 3 أيام بسبب موت ابنه الصغير لعدم وجود مكان له بالحضانات، مؤكدا أن المسئولية كاملة تقع على عاتق وزير الصحة.

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و طالب الدريملى، وزير الصحة بتكثيف عدد الحضانات وعدد أسرة العناية المركزة فى المستشفيات العامة والمركزية فى المحافظات لأن عدم وجود الاثنين تعنى ان المريض سيموت لا محالة وهذا يعتبر اهمال وقتل عمد من المسئولين بوزارة الصحة، مطالبا الوزير بعمل خطة ولو على عامين لزيادة اكبر عدد من الحضانات وأسرة الرعاية المركزة لإنقاذ مئات الألاف من ارواح المصريين من الموت المحقق.

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التحرير

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