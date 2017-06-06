كوليبالي: معلول وأجاي منافقان.. ويحاولان حماية أنفسهما

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هاجم الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الأهلي "الهارب"، الثنائي علي معلول وجونيور أجايي، لاعبا الفريق .

وقال كوليبالي، في حواره مع موقع فوتبول 365 الفرنسي، إنه محبط جدًا من عدم دفاع الثنائي عني، وتغير كلامهما عني بعدما رحلت.

وتابع" أنا محبط جدا فزوجتي أخبرتني بألا أثق فيهما، عندما كان أجاي على مقاعد البدلاء كنت أنا من أمنحه النصائح لأنني لدي خبرة في أعلى المستويات، مباراتنا أمام زاناكو في دوري الأبطال كانت الأفضل له لأننا تحدثنا قبل المباراة وكان يشتكي من الضغط الذي يضعه النادي عليه ويهلكه".

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وأردف "في كل مرة سافرنا فيها كنا نتحدث سويا أنا وجونيور ومعلول عن عيوب الفريق والخلل الموجود به، أخبرتهم أن هذه الأمور لا تحدث في أوروبا وهما ردا بأنها لا تحدث في تونس إطلاقًا، لذلك أنا متفاجيء من رد فعل الثنائي!!

واختتم "أنا أعتقد بأنهما يحاولان حماية أنفسهما، عندما أرى زملائي السابقين يعاملونني بشكل سيء فهذا نفاق".