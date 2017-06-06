أخبار عاجلة

«النعناع والخميرة».. 7 وصفات طبيعية للتخلص من الروؤس السوداء -
8 الصبح - لعبة بدون كلام بين فريقي شيماء حافظ وشريف بركات .... شوف مين اللي كسب !!! -
التعليم: التخلص من نظام الثانوية العامة الحالي بحلول عام 2020 -
بالصور.. ريمون عزيز.. مواطن قبطي يقيم "فراشة" لأداء المسلمين التراويح -
اليوم.. إيطاليا تسعى للثأر من أوروجواي -
ديربي كاونتي يحسم أولى صفقاته في «البريميرليج» -
بالصور.. يوفنتوس يكشف عن قميصه للموسم الجديد -
وزير التنمية المحلية: إزالة 289 ألف حالة تعدي خلال المرحلة الأولى -
السعودية تؤكد التزامها بتوفير التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين -
السيسي: الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

كوليبالي: غالي والسعيد حاربوني.. ولو عدت إلى مصر قد أتعرض للقتل

Google+ Print
كوليبالي: غالي والسعيد حاربوني.. ولو عدت إلى مصر قد أتعرض للقتل كوليبالي: غالي والسعيد حاربوني.. ولو عدت إلى مصر قد أتعرض للقتل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اتهم الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الأهلي «الهارب»، الثنائي حسام غالي وعبد الله السعيد، لاعبا الفريق بأنهم من أسباب  رحيله عن صفوف القلعة الحمراء.

وأضاف كوليبالي، في حواره مع موقع فوتبول 365 الفرنسي، "طريقة اللعب لم تكن مناسبة لي، بعض اللاعبين مثل عبد الله السعيد وحسام غالي تعمدوا عدم تمرير الكرة لي، على الرغم أن الكرة يجب أن تُمرر إليهم، وعلى الرغم من رصيدي التهديفي الجيد كانوا يتجاهلونني".

شاهد أيضا

وتابع "شيء آخر أزعجني، أن النادي كان يتحفظ على جواز السفر الخاص بي، أي أجنبي في يحتاج لجواز سفره من أجل القيام ببعض الأعمال الإدارية مثل إدخال أولاده للمدرسة، وكنت محظوظا للحصول على جواز سفري من الكاميرون".

وعن الضغط الذي تتعرض له عائلته المسيحية قال: "نعم الجميع كان يلاحقني، أسرتي المسيحية لم يكن لديها الحق في ممارسة شعائرها الدينية وهذا أمر معقد، زوجتي حامل في الوقت الحالي والأجواء لم تكن مريحة بالنسبة لها، حاولت فسخ عقدي بالتواصل مع وكيلي لكنهم عرضوا علي العودة للقاهرة والاعتذار للنادي ومن ثم يمكننا الوصول لحل لهذه الأزمة، لكن لو عدت إلى مصر قد أتعرض للقتل وبعدها قرر وكلائي فسخ عقدهم معي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«إسماعيل»: الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومي لمصر

«إسماعيل»: الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومي لمصر

«المحافظين»: قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على الاقتصاد المصرى

«المحافظين»: قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على الاقتصاد المصرى

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

فيديو| وزيرة الهجرة: أوضاع الجاليات المصرية في قطر مستقرة

فيديو| وزيرة الهجرة: أوضاع الجاليات المصرية في قطر مستقرة