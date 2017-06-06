كوليبالي: غالي والسعيد حاربوني.. ولو عدت إلى مصر قد أتعرض للقتل

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اتهم الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الأهلي «الهارب»، الثنائي حسام غالي وعبد الله السعيد، لاعبا الفريق بأنهم من أسباب رحيله عن صفوف القلعة الحمراء.

وأضاف كوليبالي، في حواره مع موقع فوتبول 365 الفرنسي، "طريقة اللعب لم تكن مناسبة لي، بعض اللاعبين مثل عبد الله السعيد وحسام غالي تعمدوا عدم تمرير الكرة لي، على الرغم أن الكرة يجب أن تُمرر إليهم، وعلى الرغم من رصيدي التهديفي الجيد كانوا يتجاهلونني".

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وتابع "شيء آخر أزعجني، أن النادي كان يتحفظ على جواز السفر الخاص بي، أي أجنبي في مصر يحتاج لجواز سفره من أجل القيام ببعض الأعمال الإدارية مثل إدخال أولاده للمدرسة، وكنت محظوظا للحصول على جواز سفري من الكاميرون".

وعن الضغط الذي تتعرض له عائلته المسيحية قال: "نعم الجميع كان يلاحقني، أسرتي المسيحية لم يكن لديها الحق في ممارسة شعائرها الدينية وهذا أمر معقد، زوجتي حامل في الوقت الحالي والأجواء لم تكن مريحة بالنسبة لها، حاولت فسخ عقدي بالتواصل مع وكيلي لكنهم عرضوا علي العودة للقاهرة والاعتذار للنادي ومن ثم يمكننا الوصول لحل لهذه الأزمة، لكن لو عدت إلى مصر قد أتعرض للقتل وبعدها قرر وكلائي فسخ عقدهم معي".