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كوليبالي: رحلت عن الأهلي حتى لا أصاب بالاكتئاب

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كوليبالي: رحلت عن الأهلي حتى لا أصاب بالاكتئاب كوليبالي: رحلت عن الأهلي حتى لا أصاب بالاكتئاب

التحرير

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قال الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الأهلي «الهارب»، إن أسباب هروبه من القلعة الحمراء جاءت بسبب عدم رغبته في الدخول في حالة إكتئاب وأنه شعر بالملل.

وأضاف كوليبالي، في حواره مع موقع فوتبول 365 الفرنسي، أنه فضل الخروج من خوفًا من تعرضه للإكتئاب مثلما حدث له في فترة تواجده مع نادي توتنهام الإنجليزي. 

وأردف "في 2013 عندما كنت في توتنام ذهبت لكوت ديفوار في إجازة وللأسف مررت بفترة من الاكتئاب ورحلت من مصر حتى لا تتكرر هذه الفترة وأفقد موسما كما حدث منذ 4 سنوات".

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وتابع "أنا حاليا في إنجلترا مع أسرتي، تركت الأهلي لأنني لم أكن أشعر بالأمان في مصر، لم تتح لي الفرصة لأتحدث مع رئيس النادي وأشارك مشاكلي معه وكان الجميع يتجنب منحي رقم هاتفه". 

واختتم "فضلت أن أغادر مصر وقبل أن أصل لتلك النقطة، فعلت كل شيء للتحدث مع رئيس النادي لكني لم أستطع وفي القاهرة  كان يطلب مني أن أسجد احتفالا بالأهداف، أنا مسلم ومتدين لكن لا أحتاج أن يرى العالم كله أنني مسلم".

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التحرير

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