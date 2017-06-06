"داعش" يقصف مواقع بالمثلث الحدودي مع سوريا والأردن والسعودية

بغداد - (د ب أ):

أعلنت مصادر عسكرية وأمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، قيام تنظيم "داعش" بقصف قضاء الرطبة وتفجير أبراج الاتصالات قرب منفذ الوليد الحدودي مع سورية.

وقال مصدر بقيادة عمليات الجزيرة والبادية لوكالة الأنباء الألمانية إن تنظيم "داعش" الذي يقبع داخل المناطق الصحراوية قام عصر اليوم بإطلاق قذائف الهاون باتجاه قضاء الرطبة غرب بغداد مستهدفًا المدنيين والقوات العسكرية ما أسفر عن إصابة مدنيين بجروح نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدًا أن القوات العسكرية قامت بتتبع مصدر إطلاق القذائف من قبل داعش والرد عليها".

وعلى الصعيد نفسه أبلغ مصدر أمني أن تنظيم "داعش" قام بتفخيخ وتفجير برجي الاتصالات في قضاء الرطبة قرب الحدود مع سورية.

ويعد قضاء الرطبة الذي تم تحريره من قبضة التنظيم بداية العام الماضي والواقع قرب المثلث الحدودي مع سورية والأردن والمملكة العربية السعودية ،مسرحا للعمليات المسلحة التي ينفذها تنظيم "داعش" محاولاً استعادتها مجددًا.