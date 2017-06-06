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فصائل معارضة سورية تدخل مدينة الرقة من 3 محاور

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مصراوي Masrawy

فصائل معارضة سورية تدخل مدينة الرقة من 3 محاور

06:41 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

فصائل معارضة سورية تدخل مدينة الرقة من 3 محاور

طائرات التحالف الدولي

دمشق - (د ب أ): 

قال سكان محليون في مدينة الرقة إن طائرات التحالف الدولي شنت عدة غارات على مدينة الرقة شمال سورية، أسفرت عن تدمير مبنى المتحف وسط المدينة.

وقال السكان لوكالة الأنباء الألمانية إن طائرات التحالف شنت، ظهر الثلاثاء، غارة استهدفت مبنى المتحف الذي يقع عند مدخل شارع المنصور وسط المدينة ما أدى إلى تدمير المبنى الأثري الذي بني منذ 177 عامًا، كما تم استهداف مبنى مصرف التسليف الشعبي قرب مبنى المتحف".

وأضاف السكان أن المدينة تتعرض لقصف عنيف من طائرات التحالف ومدفعية قوات سورية الديمقراطية وفصائل معارضة أخرى وأن معارك تجري في المنطقة الصناعية شرق المدينة بعد تقدم قوات النخبة من حي المشلب شرق المدينة باتجاه وسط المدينة".

إلى ذلك قال قائد عسكري في قوات سورية الديمقراطية (قسد) إن اشتباكات عنيفة تجرى على أطراف حي السباهية أول أحياء المدينة من الجهة الغربية بين قوات سورية الديمقراطية ومسلحي داعش وسط قصف مدفعي عنيف على خطوط دفاع داعش وأن مسلحي التنظيم يتراجعون باتجاه وسط المدينة".

وفي الجبهة الشمالية تقدم عناصر لواء ثوار الرقة التابع للجيش السوري الحر ودخلوا أول أحياء المدينة من الجهة الشمالية وتجري اشتباكات في مباني ساريكو قرب صوامع الحبوب".

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