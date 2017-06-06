أمير الكويت يصل السعودية للوساطة في الأزمة القطرية
أمير الكويت يصل السعودية للوساطة في الأزمة القطرية
06:34 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
أمير الكويت
الرياض - (د ب أ):
وصل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الثلاثاء ، إلى مدينة جدة السعودية في زيارة أخوية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وتأتي زيارة أمير الكويت وسط تقارير عن جهود وساطة يبذلها لتسوية الأزمة بين قطر وعدد من الدول العربية.
كانت السعودية والبحرين والأمارات ومصر واليمن قد قطعت العلاقات مع قطر بسبب ماوصفته برعايتها للإرهاب والتدخل في شؤون هذه الدول.
من جانبها ردت قطر بإبداء أسفها واستغرابها إزاء قطع العلاقات معها، وشددت على أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
كان أمير الكويت قد دعا في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الأخير إلى التهدئة وعدم التصعيد في الأزمة.
وأكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رفض بلاده أي محاولة لفرض وصاية عليها، وقال إنه لن تكون هناك إجراءات تصعيدية من الجانب القطري.
وأشار إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرر تأجيل خطاب كان مقررًا أن يلقيه، مساء أمس الإثنين، من أجل منح فرصة لجهود الوساطة التي يقودها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وأكد تلقي عروضًا من أجل الوساطة إلا أنه أوضح أن قطر تتمسك بحل الخلافات داخل المنظومة الخليجية.
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