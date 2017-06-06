الشرطة الإيطالية تستهدف عصابات المافيا في نابولي
الشرطة الإيطالية تستهدف عصابات المافيا في نابولي
06:25 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
الشرطة الإيطالية
روما - (د ب أ):
أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تفكيك عصابات إتجار بالمخدرات تسيطر على بعض مناطق بمدينة نابولي، وذلك بعد إلقاء القبض على 23 شخصًا من عائلتين محليتين من المافيا.
وذكرت الشرطة أن المشتبه بهم ينتمون إلى عائلتي "دي لاورو" و"فينيللا جراسي" الإجراميتين، وهما عائلتان متنافستان ضمن عصابات كامورا في نابولي، والتي شكلت تحالفا للسيطرة على تهريب المخدرات في منطقتي سكامبيا وسيكوندي جوليانو.
وذكرت الشرطة أن الموقوفين يواجهون اتهامات بالانضمام إلى عصابة للجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات، والشروع في القتل، والابتزاز، وحيازة أسلحة بصورة غير قانونية، وجرائم أخرى، مضيفة أنه تم وضع أربعة آخرين من المشتبه بهم رهن الإقامة الجبرية.
وفي مؤتمر صحفي، أعلنت السلطات أن هناك ضابطين من بين الموقوفين.
وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية أن أحدهما متهمًا بالشروع في القتل بينما الآخر متهم بتهريب المخدرات.
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