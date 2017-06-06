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جمال عبد الرحيم يكشف سبب المشادة الكلامية بين أعضاء مجلس الصحفيين

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مصراوي Masrawy

جمال عبد الرحيم يكشف سبب المشادة الكلامية بين أعضاء مجلس الصحفيين

06:29 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

جمال عبد الرحيم يكشف سبب المشادة الكلامية بين أعضاء مجلس الصحفيين

جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين

كتبت- هاجر حسني:

قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المشادة التي نشبت بينه وعددًا من أعضاء مجلس النقابة، خلال اجتماع اليوم، تتعلق بالإعانات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية.

وأكد عضو مجلس النقابة لمصراوي، أن هيئة المكتب يقررون صرف مبالغ مالية كبيرة للصحفيين بدون ضوابط، ودون أن يعرض على باقي أعضاء مجلس النقابة، مشيرًا إلى هناك عدد كبير من الصحفيين تكرر أسمائهم في كشوف الإعانات أكثر من مرة منذ بداية الدورة الحالية لمجلس النقابة.

وشدد عبد الرحيم على أن هذا الإجراءات تعد مخالفة صريحة للقانون النقابة واللائحة النموذجية لها.

وتابع: "المفروض أن مجلس النقابة مسؤول عن القرارات المالية والإدارية وهيئة المكتب تختص بالتنفيذ وليس العكس، ولذلك لابد أن يصدر القرار من مجلس النقابة".

وشهد اجتماع مجلس النقابة مشادات كلامية بين جمال عبد الرحيم ومحمد شبانة.

وغادر عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ومحمد شبانة أمين الصندوق الاجتماع، قائلين: "مش عايزينا ندي إعانات وقروض للزملاء".

وعقد مجلس نقابة اجتماع، لمناقشة أزمة المواقع المحجوبة وخطاب مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخصوص اتخاذ اللازم بشأن جريدة المقال، والملاحظات على قانون الصحافة والإعلام.

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